«Дезинфекция прежде всего»: Евгения Лоза в душе показала, как бороться с коронавирусом

Знаменитость опубликовала снимок из душевой, оставив под ним довольно короткую подпись: «Дезинфекция прежде всего». На этом снимке 35-летняя Евгения Лоза позирует с тщательно намыленной головой. Многие из подписчиков актрисы сразу же заметили, что она прекрасно выглядит даже в таких обстоятельствах. Более того, большинство поклонников согласились с мнением артистки и заявили, что поддерживают основной тезис ее обращения.«Все верно. Чистота – залог здоровья», «Нужно хорошенько мыться, чтобы никакая зараза не пристала», - пишут пользователи.