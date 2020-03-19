В России создадут искусственный интеллект для робота «Испытателя»





Научно-производственное объединение «Андроидная техника», создавшее робота «Федора», который побывал на МКС, разрабатывает следующий проект — робот «Испытатель». Организация также работает над созданием системы искусственного интеллекта, выполняющего базовые вещи: получение, анализ информации, совершение действий и обратная связь.Для функционирования нового робота в открытом космосе, в исследовательском институте создадут электронные компоненты, «работающие в обстоятельствах открытого космоса, всех вредных влияний (вакуум, космическое излучение, экстремальные температуры)». Данных разработок, которые можно применить к антропоморфным техническим комплексам, на данный момент в мире не существует.Стоит отметить, робота «Федора» испытывали на МКС в августе 2019 года. Его создали по заказу российского МЧС. В роботе использовались также запчасти из заграницы, которые нужно было заново разрабатывать на территории России, поскольку некоторые заграничные фирмы отказались сотрудничать.