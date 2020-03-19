Названы ранние пищеварительные симптомы заражения новым коронавирусом





По утверждению специалистов, в СМИ в последнее время появляется все больше данных именно по пищеварительных симптомах этой опасной инфекции. Как отмечается в ряде специализированных научных изданий, подобное исследование и его результаты основываются на наблюдениях за пациентам с COVID-19, которые велись сразу в трех больницах китайского города Ухань. Специалисты провели анализ историй болезни более чем двух сотен пациентов, зарегистрированных еще в феврале. Как оказалось, около 50% из заразившихся коронавирусом жаловались на расстройства пищеварительной системы в виде диареи или анорексии с полным отсутствием аппетита. Немного реже встречались такие нарушения, как боли в области живота, тошнота и рвота.Стоит отметить, что по обновленным 19 марта данным, общая численность заразившихся новым типом вируса в мире превысила 220 000 человек. В России пока зафиксировано 147 случаев заражения, в том числе один летальный.