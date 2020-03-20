В NASA готовят к полету ионный двигатель для изменения траектории астероидов





После серии испытаний двигатель NASA Evolutionary Xenon Thruster Commercial (NEXT-C) готовится к миссии по двойному перенаправлению астероида (DART), которая стартует в следующем году. Устройство показало отличные результаты, когда подвергалось вибрации и термическому вакууму, а затем интегрировалось с блоком обработки энергии. Подобные тесты помогли проверить, сможет ли ионный двигатель выдерживать экстремальные пусковые колебания и температуры космического полета.DART будет первым проектом, который продемонстрирует отклонение астероида с помощью кинетического удара - технологии, которая может предотвратить воздействие и падение опасных объектов на Землю. Движительная система NEXT-C будет испытана вместе с несколькими другими функциями. NEXT-C впоследствии будет рассматриваться в качестве потенциального мотора для различных беспилотных миссий продолжительностью от 10 до 15 лет, которые могут включать в себя посещение других астероидов, комет или планет.