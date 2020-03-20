Застрявший на Марсе аппарат NASA вытащили с помощью удара лопатой





InSight на поверхности Марса осуществлял бурение скважины для того, чтобы разместить в ней сейсмометр и приступить к изучению внутреннего строения планеты, однако сверло застряло в марсианском грунте и никак не поддавалось извлечению. В течение нескольких месяцев инженеры одного из крупнейших в мире аэрокосмических агентств пытались разработать план по освобождению марсохода. В результате им удалось найти выход. Они просто заставили InSight ударить себя самого лопатой. Сложность заключалась лишь в том, что сделать это нужно было так, чтобы не повредить никакие другие узлы агрегата.Впрочем, операция прошла успешно и сверло аппарата было благополучно высвобождено из плена. Теперь InSight сможет продолжить работу, окончательно пробурить скважину, установить в ней необходимую аппаратуру, а после заняться измерением колебаний температуры под поверхностью планеты. Эти исследования помогут ученым выявить отличия и сходства между ядрами Земли и Марса в будущем.