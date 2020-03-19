Владимир Путин поздравил Надежду Бабкину с 70-летним юбилеем

Как отметил Владимир Путин, именинница посвятила себя тому, чтобы сохранять и развивать замечательные традиции русской песни и народного искусства. Творчество Надежды Бабкиной россияне всегда любили и будут любить. Президенту РФ также нравится тот факт, что юбилярша уделяет большое внимание и молодым талантам, а именно, является для них наставником. Глава государства пожелал имениннице крепкого здоровья и успехов в творчестве.В своем микроблоге Instagram народная артистка опубликовала пост, в котором написала, что ей сегодня «семь – ноль». Надежда Бабкина отметила, что ее телефон «разрывается» с самого утра и ей безумно приятно, что такое огромное количество людей хочет ее поздравить. Певица призналась, что она хотела бы каждому лично ответить в социальных сетях, но это практически невозможно, так как сообщений очень много. Она поблагодарила фолловеров за теплые слова и пообещала, что обязательно даст свой юбилейный концерт.