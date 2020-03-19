Японская фармацевтическая компания Takeda Pharmaceutical начала разработку лекарства от коронавируса из плазмы крови





Представители компании сообщают, что начинают разработку поликлонального анти-SARS-CoV-2-гипериммунного глобулина (H-IG), которым рассчитывают лечить больных коронавирусом. Также компания планирует проанализировать вероятность использования препаратов собственного производства для лечения вируса. Речь идет о тех, которые уже присутствуют на рынке, а также и о пребывающих в разработке.В связи с необходимостью ускорить время проведения исследования компания пытается привлечь к нему национальные организации здравоохранения, органы государственного регулирования, а также партнеров из США, Азии и Европы. Для разработки лекарства необходимо иметь доступ к плазме крови людей, перенесших инфицирование COVID-19, а также тех, кто будет вакцинирован после разработки препарата. В компании поделились, что антитела к вирусу, выработавшиеся у излеченных доноров, способны облегчить лечение пациентов с коронавирусом.В японской компании Takeda Pharmaceutical, расположенной в Осаке, работают около 30 тысяч сотрудников. Ее деятельность, как корпорации, началась еще в 1925 году.