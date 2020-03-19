Появились первые снимки коронавируса под микроскопом
Лаборатория научного центра вирусологии и биотехнологии НГУ опубликовала снимки коронавируса. Российским ученым впервые удалось получить микроскопические изображения патогена SARS-CoV-2.
Микробиологи из центра вирусологии "Вектор" в Новосибирске поделились изображениями коронавируса, вызвавшего пандемию COVID-19. Диаметр патогена составляет более 100-120 нанометров. Вокруг тела наблюдаются небольшие выросты, благодаря которым он и получил свое прозвище "корона". Как передают российские СМИ, фотографии удалось получить с помощью просвечивающего электронного микроскопа JEM-1400, который задействовал метод негативного контрастирования.
Известно, что ГНЦ "Вектор" является единственным ведомством за Уралом, которое получило сертификат GMP. Он позволяет разработку вакцин, которые вскоре могут пополниться тестовыми образцами против SARS-CoV-2. Кроме этого инфекционного агента в лаборатории есть несколько полных коллекций вирусов, которые включают в себя возбудителей лихорадки Эболы, натуральной оспы, SARS и прочих. По состоянию на 19 марта, на территории РФ насчитывается 147 случаев заражения COVID-19.
Микробиологи из центра вирусологии "Вектор" в Новосибирске поделились изображениями коронавируса, вызвавшего пандемию COVID-19. Диаметр патогена составляет более 100-120 нанометров. Вокруг тела наблюдаются небольшие выросты, благодаря которым он и получил свое прозвище "корона". Как передают российские СМИ, фотографии удалось получить с помощью просвечивающего электронного микроскопа JEM-1400, который задействовал метод негативного контрастирования.
Известно, что ГНЦ "Вектор" является единственным ведомством за Уралом, которое получило сертификат GMP. Он позволяет разработку вакцин, которые вскоре могут пополниться тестовыми образцами против SARS-CoV-2. Кроме этого инфекционного агента в лаборатории есть несколько полных коллекций вирусов, которые включают в себя возбудителей лихорадки Эболы, натуральной оспы, SARS и прочих. По состоянию на 19 марта, на территории РФ насчитывается 147 случаев заражения COVID-19.
Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 16:22