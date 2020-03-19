Билл Гейтс рассказал, как карантин отразится на пандемии коронавируса





В первую очередь миллиардер призвал всех не паниковать в столь непростой ситуации и стараться сохранять максимальную рассудительность и спокойствие. Кто-то из участников дискуссии даже спросил у 64-летнего бизнесмена, сколько по его мнению все это может продлиться. «Если у страны не будет проблем с мерами карантина и тестами, то уже в течение 6-10 недель число заболевших начнет сокращаться и в скором времени ограничительные меры можно будет снять», - заявил он.Гейтс также отметил, что на данный момент наблюдается резкий рост числа заболевших в самых развитых странах, однако, если бы власти этих государств своевременно пошли на карантинные меры и организовали массовое проведение тестов на вирус, подобного положения дел вполне можно было избежать. В то же время, добавляет основатель Microsoft, он сильно обеспокоен ситуацией в развивающихся странах, которые не могут обеспечить эффективное социальное дистанцирование. Кроме всего прочего, усугубляет ситуацию и явный дефицит мест в медицинских учреждениях таких государств.Что касается разработки вакцины, то ее, считает миллиардер, могут создать даже раньше, чем считают многие эксперты. «Первые образцы вакцины получат медработники. И если все будет развиваться хорошо, то это может произойти раньше. Вероятнее всего, до конца 2021 года», - подчеркнул Билл Гейтс.