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Тимур Бекмамбетов рассказал, что сцены воздушного боя из фильма «ФАУ. Побег из ада» будут снимать удалённо

Тимур Бекмамбетов рассказал, что сцены воздушного боя из фильма «ФАУ. Побег из ада» о подвиге Михаила Девятаева будут проводиться в удалённом режиме. В работе также задействованы актёры, среди которых и исполнитель главной роли Павел Прилучный, и лучшие геймеры.

Тимур Бекмамбетов собирается снимать сцену воздушного боя во время виртуальной баталии в игре War Thunder. Актер Павел Прилучный, который исполняет главную роль, будет задействован во время игры с геймерами. Всё происходит без сценария. Настоящая битва в виртуальной реальности произойдёт при участии 6 советских и немецких истребителей. В данных съёмках совместно с актёром участвуют лучшие виртуальные пилоты игры. Режиссёр управляет процессом из Москвы при использовании платформы Microsoft Teams. При этом актёры находятся в Санкт-Петербурге в павильоне киностудии «Ленфильм».

При использовании планшета Бекмамбетов сможет руководить процессом от давать необходимые команды. Режиссер отметил, во время съёмок фильма по новостям рассказывают «почти военные сводки по причине карантина из-за коронавируса». Он считает, если в годы ВОВ не отказывались снимать кино, то и на данный момент не стоит поддаваться унынию. «Мы находимся в поисках новых способов продолжать съёмки. Нам приходится искать новые решения и подходить к вопросу креативно. Благодаря этому у нас есть возможность не останавливать съёмки», — сообщил режиссёр.

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Культура
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 19:36

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