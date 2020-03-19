АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Брюсу Уиллису 65 лет: Интересные факты о звезде…
EUR 84.89 USD 77.21
Курс валют на 19.03.2020

Максим Виторган не доволен, что журнал «отфотошопил» лицо Нино Нинидзе

Актер Максим Виторган и его возлюбленная Нино Нинидзе впервые вместе появились на обложке глянца и рассказали о своих отношениях. Экс-супруг Ксении Собчак остался не доволен тем, так журнал «отфотошопил» лицо его избранницы, так как считает это лишним.

Максим Виторган не доволен, что журнал «отфотошопил» лицо Нино Нинидзе


В своем микроблоге Instagram Максим Виторган описал свои ощущения от съемки с присущей ему иронией. Актер написал, что накануне их фотосессии съемку для журнала сорвала Наталья Ветлицкая, которая просто не пришла в оговоренное время. Максим Виторган предположил, что журнал решил в виду сложившейся ситуации «аккумулировать все усилия и фотошоп» на лицо Нино Нинидзе. По словам артиста, его возлюбленной дополнительная ретушь совершенно не нужна. Максим Виторган признался, что отвечали они откровенно и точно, поэтому только читателям решать, как воспринимать эту информацию.

Актер пошутил, что глянцевый журнал, для обложки которого они снялись, имеет антисептические свойства. Для этого он предложил потереть фото Нино Нинидзе в купальнике и «все вирусы лопнут».

История о Наталье Ветлицкой, которую рассказал Максим Виторган, произошла на самом деле. Певица ранее была известна тем, что могла не появиться на запланированных интервью и съемках. Даже после своего возвращения на сцену артистка свои привычки не поменяла.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 19:28

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Компания Renault рассказала о начале продаж спортивной модели Sandero GT…
«Кайфую»: Кети Топурия на карантине уделяет все время…
Анастасия Волочкова получила заработанные в Большом театре деньги спустя 16…
В США испытали радар для ЗРК Patriot, способный обнаружить гиперзвуковые…
Нигерия планирует повысить суточную добычу нефти на 700 тыс.…
Японская фармацевтическая компания Takeda Pharmaceutical начала разработку лекарства от коронавируса из плазмы…
Тимур Бекмамбетов рассказал, что сцены воздушного боя из фильма «ФАУ. Побег из ада» будут снимать…
Максим Виторган не доволен, что журнал «отфотошопил» лицо Нино…
«АвтоВАЗ» собирается возобновить выпуск Lada Vesta CNG и Lada Largus…
Названы наиболее популярные в 2020 году внедорожники класса…
Эксперты назвали 5 лучших концептов автосалона Auto Expo 2020 в…
Ученые: Гидрогель поможет восстановить кости головы и…
«Сразу чувствуется недостаток энергии»: Надежда Бабкина отменила свой юбилейный концерт из-за…
Археологи: Обнаружена древняя рыба с пальцами внутри…
Niletto и Андрей Рожков присоединились к челленджу в соцсетях против…
АвтоВАЗ отзывает с российского рынка более 1200 автомобилей Lada…
Князь Монако Альбер II заразился коронавирусом…
"Твоей энергией можно заряжать целые города": Николай Басков и Валерия поздравили Надежду Бабкину с…
Переговорщик по Brexit Мишель Барнье заразился…
Джиган назвал лучшим «оружием» против хейтеров «игнор и…
Издание Playboy приостановило выпуск печатной…
Юлия Пересильд вместе с дочками на период карантина уехала в калужскую…
"Неиссякаемого вдохновения и творческих безумств": Николай Басков поздравил Валерия Леонтьева с…
Китайская компания ZTE представит в марте новый смарфон Axon 11…
Светлана Лобода: "Горжусь тем, что мне удалось сделать фамилию моего отца…
Яна Рудковская представила самодельные маски с цветами Chanel от…
Елена Летучая считает своего супруга Юрия Анашенкова мечтой любой…
"Я в прошлый раз едва вспомнила, кто это такая": Ксения Бородина высказалась о возвращении Ольги Сударкиной на…
Просмотреть все новости