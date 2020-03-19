Максим Виторган не доволен, что журнал «отфотошопил» лицо Нино Нинидзе

В своем микроблоге Instagram Максим Виторган описал свои ощущения от съемки с присущей ему иронией. Актер написал, что накануне их фотосессии съемку для журнала сорвала Наталья Ветлицкая, которая просто не пришла в оговоренное время. Максим Виторган предположил, что журнал решил в виду сложившейся ситуации «аккумулировать все усилия и фотошоп» на лицо Нино Нинидзе. По словам артиста, его возлюбленной дополнительная ретушь совершенно не нужна. Максим Виторган признался, что отвечали они откровенно и точно, поэтому только читателям решать, как воспринимать эту информацию.Актер пошутил, что глянцевый журнал, для обложки которого они снялись, имеет антисептические свойства. Для этого он предложил потереть фото Нино Нинидзе в купальнике и «все вирусы лопнут».История о Наталье Ветлицкой, которую рассказал Максим Виторган, произошла на самом деле. Певица ранее была известна тем, что могла не появиться на запланированных интервью и съемках. Даже после своего возвращения на сцену артистка свои привычки не поменяла.