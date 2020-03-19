Звезда сериала «Игра престолов» Индира Варма заразилась коронавирусом
Английская актриса Индира Варма поделилась, что инфицировалась коронавирусом. На своей странице в социальной сети Instagram звезда сериала «Игра престолов» сообщила, что из-за болезни вынуждена соблюдать постельный режим.
Индира Варма стала известной благодаря роли Эллари Сэнд в телесериале, снятом по мотивам романа Джорджа Мартина «Песнь Льда и Пламени». В связи с ухудшением самочувствия актриса вынуждена была отказаться от присутствия на репетиции спектакля по пьесе Антона Чехова «Чайка», в постановке которого она задействована вместе с Эмилией Кларк.
Актриса порекомендовала поклонникам тщательно соблюдать все меры предосторожности, чтобы избежать заражения вирусом. В данное время она из-за повышенной температуры тела соблюдает постельный режим, однако в скором времени надеется приступить к работе. Звезда «Игры престолов» своим подписчикам пожелала быть благоразумными и здоровыми.
Индира Варма рассказала о своем инфицировании коронавирусом после обнаружения заболевания у ее коллеги Кристофера Хивью. Актер также снимался в телесериале «Игра престолов». Актёры много общаются с людьми даже во время вспышки заболевания в силу особенностей своей профессии, поэтому они пребывают в группе риска.
Индира Варма стала известной благодаря роли Эллари Сэнд в телесериале, снятом по мотивам романа Джорджа Мартина «Песнь Льда и Пламени». В связи с ухудшением самочувствия актриса вынуждена была отказаться от присутствия на репетиции спектакля по пьесе Антона Чехова «Чайка», в постановке которого она задействована вместе с Эмилией Кларк.
Актриса порекомендовала поклонникам тщательно соблюдать все меры предосторожности, чтобы избежать заражения вирусом. В данное время она из-за повышенной температуры тела соблюдает постельный режим, однако в скором времени надеется приступить к работе. Звезда «Игры престолов» своим подписчикам пожелала быть благоразумными и здоровыми.
Индира Варма рассказала о своем инфицировании коронавирусом после обнаружения заболевания у ее коллеги Кристофера Хивью. Актер также снимался в телесериале «Игра престолов». Актёры много общаются с людьми даже во время вспышки заболевания в силу особенностей своей профессии, поэтому они пребывают в группе риска.
Культура
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 16:05