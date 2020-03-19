«Сразу чувствуется недостаток энергии»: Надежда Бабкина отменила свой юбилейный концерт из-за коронавируса





В честь своего 70-летия Бабкина планировала довольно большое количество торжественных мероприятий, однако теперь все их пришлось отменить. Отказалась она, в том числе от грандиозного юбилейного концерта, который артистка тщательно и заблаговременно готовила в сотрудничестве с театром «Русская песня».Впрочем, настроение самой Надежды Бабкиной из-за отмены торжеств совсем не испорчено. Как утверждает сама певица, рано или поздно ее праздничный концерт состоится все равно. Более того, артистка планирует снять это действо на видео. Однако сейчас организовать подобное невозможно. «Когда в зале нет зрителей, артисты сразу это ощущают. Сразу же чувствуется недостаток энергии», - утверждает она.Артистка надеется, что в ближайшем будущем все страхи людей перед новым типом коронавируса окажутся в прошлом и она сможет на славу отгулять свой юбилей. «Мы еще с вами шарахнем», - пообещала она.