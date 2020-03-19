Археологи: Обнаружена древняя рыба с пальцами внутри плавника





Окаменевшая рыба Elpistostege, обнаруженная в канадском Мигуаше, приоткрыла понимание того, как рука человека развилась из плавников. Эволюция рыб в четвероногих позвоночных, к которым принадлежат люди, была самым значительным этапом в истории жизни на Земле. Поэтому группу археологов из Университета Флиндерса особенно заинтересовал образец существа, обитавшего на голубой планете более 380 млн лет тому назад.Elpistostege благодаря протопальцам считается очень похожей по своей структуре на тетраподов - четвероногих наземных животных. Длина обнаруженного образца достигала 1,57 метра. Сканирование нашло внутри плавника плечевую и лучевую кость, а также предплечья, запястья и фаланг. Это первые по счету полные останки из девонского периода, изученные учеными. Более того, Elpistostege можно считать самым древним общим предком позвоночных.