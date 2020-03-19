Niletto и Андрей Рожков присоединились к челленджу в соцсетях против коронавируса

В микроблоге Instagram телеведущей Леры Кудрявцевой можно увидеть нарезку коротких видео, на которой известные артисты моют руки. Флешмоб запустили под хэштегом #мойдодырчеллендж. В ролике можно увидеть Павла Волю, Федора Добронравова, Певела Деревянко, Евгения Стычкина, Екатерину Волкову и других звезд российского шоу-бизнеса.Также появился еще один челлендж, который исполнители назвали #чисторуки. Niletto предложил своим фолловерам не только тщательно соблюдать личную гигиену, но и делать это не менее 20 секунд под припевы любимых композиций. К этому флешмобу уже присоединилась участница группы IOWA Катя Иванчикова, а популярный рэпер помыл руки под песни вместе с друзьями.