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Niletto и Андрей Рожков присоединились к челленджу в соцсетях против коронавируса

В социальной сети российские звезды запустили челлендж против коронавируса, в котором напоминают россиянам о необходимости тщательно мыть руки с мылом. Во флешмобе уже приняли участие рэпер Niletto, Андрей Рожков из «Уральских пельменей» и другие знаменитости.

Niletto и Андрей Рожков присоединились к челленджу в соцсетях против коронавируса


В микроблоге Instagram телеведущей Леры Кудрявцевой можно увидеть нарезку коротких видео, на которой известные артисты моют руки. Флешмоб запустили под хэштегом #мойдодырчеллендж. В ролике можно увидеть Павла Волю, Федора Добронравова, Певела Деревянко, Евгения Стычкина, Екатерину Волкову и других звезд российского шоу-бизнеса.

Также появился еще один челлендж, который исполнители назвали #чисторуки. Niletto предложил своим фолловерам не только тщательно соблюдать личную гигиену, но и делать это не менее 20 секунд под припевы любимых композиций. К этому флешмобу уже присоединилась участница группы IOWA Катя Иванчикова, а популярный рэпер помыл руки под песни вместе с друзьями.

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ШоуБиз
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 18:50

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