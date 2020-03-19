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Ведущей «Дом-2» Ольге Бузовой предлагали работу в Италии

До того, как ведущая проекта «Дом-2» Ольга Бузова стала выступать на сцене и собирать стадионы ей предлагали работать моделью на территории Италии. Известно, что контракт был рассчитан на целых два года.

Ведущей «Дом-2» Ольге Бузовой предлагали работу в Италии

Телеведущая Ольга Бузова никогда не скрывала тот факт, что у нее нет профессионального образования в сфере музыки. Более того, звезда не пела до того, как начала сольную карьеру. Говорила неоднократно Бузова и о том, что было время, когда она не могла себе представить, что правда станет певицей. Ольга получала образование географа и даже предполагала, что будет в этой сфере развиваться. Во времена студенчества она успела пройти практику в одном из туристических агентств.

Кроме того, во время своего интервью для телеканала Муз-ТВ поющая ведущая поведала, что в ее жизни был период, когда она вполне могла попасть в модельный бизнес. Девушке предлагали покорять итальянский подиум.


Тем не менее, жизнь Ольги Бузовой сложилась несколько иначе. Переломным моментом для нее стал кастинг в проекте «Дом-2», где она сначала была просто участницей, а потом и стала ведущей одного из самых популярных шоу на отечественном телевидении.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 15:17

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