Ведущей «Дом-2» Ольге Бузовой предлагали работу в Италии

Телеведущая Ольга Бузова никогда не скрывала тот факт, что у нее нет профессионального образования в сфере музыки. Более того, звезда не пела до того, как начала сольную карьеру. Говорила неоднократно Бузова и о том, что было время, когда она не могла себе представить, что правда станет певицей. Ольга получала образование географа и даже предполагала, что будет в этой сфере развиваться. Во времена студенчества она успела пройти практику в одном из туристических агентств.Кроме того, во время своего интервью для телеканала Муз-ТВ поющая ведущая поведала, что в ее жизни был период, когда она вполне могла попасть в модельный бизнес. Девушке предлагали покорять итальянский подиум.Тем не менее, жизнь Ольги Бузовой сложилась несколько иначе. Переломным моментом для нее стал кастинг в проекте «Дом-2», где она сначала была просто участницей, а потом и стала ведущей одного из самых популярных шоу на отечественном телевидении.