АвтоВАЗ отзывает с российского рынка более 1200 автомобилей Lada Xray
Отечественный автогигант «АвтоВАЗ» принял решение объявить отзыв с российского рынка 1278 автомобилей модели Lada Xray. Об этом сообщает пресс-служба «Росстандарта».
Как утверждают в ведомстве, отзывная кампания затронет автомобили, которые были проданы официальными дилерами марки в период с сентября 2019 года по февраль 2020 года. Кроме того, отмечается, что причиной отзыва указанных экземпляров Lada Xray является необходимость проведения проверки на предмет правильности монтажа электрической проводки приборной панели.
В ближайшем будущем дилеры марки сообщат владельцам указанных машин о том, что им необходимо посетить ближайший сервис дилерского центра для проведения диагностики и, в случае выявления проблем, ремонта. Разумеется, все работы выполняются бесплатно.
Как утверждают в ведомстве, отзывная кампания затронет автомобили, которые были проданы официальными дилерами марки в период с сентября 2019 года по февраль 2020 года. Кроме того, отмечается, что причиной отзыва указанных экземпляров Lada Xray является необходимость проведения проверки на предмет правильности монтажа электрической проводки приборной панели.
В ближайшем будущем дилеры марки сообщат владельцам указанных машин о том, что им необходимо посетить ближайший сервис дилерского центра для проведения диагностики и, в случае выявления проблем, ремонта. Разумеется, все работы выполняются бесплатно.
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Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 18:42