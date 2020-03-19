АвтоВАЗ отзывает с российского рынка более 1200 автомобилей Lada Xray





Как утверждают в ведомстве, отзывная кампания затронет автомобили, которые были проданы официальными дилерами марки в период с сентября 2019 года по февраль 2020 года. Кроме того, отмечается, что причиной отзыва указанных экземпляров Lada Xray является необходимость проведения проверки на предмет правильности монтажа электрической проводки приборной панели.В ближайшем будущем дилеры марки сообщат владельцам указанных машин о том, что им необходимо посетить ближайший сервис дилерского центра для проведения диагностики и, в случае выявления проблем, ремонта. Разумеется, все работы выполняются бесплатно.