"Твоей энергией можно заряжать целые города": Николай Басков и Валерия поздравили Надежду Бабкину с юбилеем

Сегодня Надежда Бабкина празднует юбилей, ей исполнилось 70 лет. Певица Валерия опубликовала совместную фотографию с именинницей. В комментарии исполнительница отметила энергию своей коллеги и сообщила, что ей можно заряжать целые города. Также Валерия написала: "Как же везёт тем, кто рядом с тобой, и, конечно, твоим преданным зрителям и слушателям! Будь здорова и счастлива!".Николай Басков опубликовал ролик с поздравлениями для Надежды Бабкиной. Певец назвал именинницу "королевой русской песни". Также знаменитость благодарил исполнительницу за то, что она смогла собрать огромное количество частушек и русских традиций. Николай Басков пожелал Надежде Бабкиной здоровья и чтобы улыбка никогда не сходила с ее лица. Исполнитель вспомнил, что именинница всегда поддерживала его и участвовала во всех значимых событиях в его жизни. В конце Николай Басков отметил, что Надежда Бабкина красива, как снаружи, так и внутри.