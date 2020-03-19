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Брюсу Уиллису 65 лет: Интересные факты о звезде…
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Брюсу Уиллису 65 лет: Интересные факты о звезде боевиков

Сегодня Брюсу Уиллису исполняется 65 лет. За свою карьеру актер пережил взлеты и падения, но сохранил статус легендарного героя боевиков. Сейчас он также активно снимается в кино, радуя фанатов появлениями в сиквелах и принципиально новых картинах. Журналисты издания «Дни24» составили перечень интересных фактов о Брюсе Уиллисе.

Слава к Уиллису пришла не сразу. В первые годы актерской деятельности ему приходилось играть в театрах или участвовать в телевизионных постановках на второстепенных ролях. Однажды на него обратили внимание создатели сериала «Детективное агентство «Лунный свет». После этого за Уиллисом на несколько лет закрепилась репутация комика. В 1988 году он неожиданно для своих поклонников снялся в фильме «Крепкий орешек». Картина получила массу положительных отзывов, ввиду чего сиквел стал вопросом времени. Далее последовало продолжение боевика, сделавшее Уиллиса настоящей звездой. Позднее он снялся в культовых лентах «Меркурий в опасности» и «Пятый элемент». В последнем компанию ему составила Мила Йовович, ставшая популярной именно благодаря данной картине.

Начало 90-х оказалось для актера не самым удачным. Его приглашали в крупные проекты, но они, как правило, оказывались провальными. Ситуацию помог исправить Квентин Тарантино с его «Криминальным чтивом». Тогда еще малоизвестный режиссер пригласил Уиллиса на роль главного антагониста, отвоевав утраченные позиции на кинематографическом поприще. До 1999 года актера ждала очередная просадка по активности и успешности фильмов. Спасением для него оказалась Лента М. Найт Шьямалана «Шестое чувство». Позднее Уиллис исполнил главную роль в фильме «Неуязвимый», но картина получила статус культовой только спустя несколько лет после релиза. Щьямалан недавно выпустил два сиквела ленты под названиями «Сплит» и «Стекло». Несмотря на средние отзывы критиков, картинам удалось собрать внушительную кассу в мире.
Брюсу Уиллису 65 лет: Интересные факты о звезде боевиков

Брюс Уиллис, как и ряд других голливудских актеров, родился не в США. Его родителям пришлось переехать в Штаты из Германии. В детстве будущий актер имел проблемы с речью и страдал от заикания. Именно оно стало причиной того, что Уиллиса отдали в театральный кружок, так как там нужно было много говорить и заучивать сложные реплики. В юности будущий актер увлекался рок-музыкой, ввиду чего с 14 лет носил сережку в ухе. Сразу после окончания учебы в средней школе он переехал в Нью-Йорк, где работал барменом. Именно в баре он познакомился с режиссером, пригласившим его на одну из первых ролей.

Картина «Крепкий орешек» стала не только отправной точкой для Уиллиса в мире шоу-бизнеса, но и принесла ему крупные деньги. Тогда размер его гонорара составил примерно 5 миллионов долларов. До Уиллиса ни один актер не получал такую сумму за один фильм. С картиной «Криминальное чтиво» дела обстоят немного иначе. По словам актера, он сам захотел сняться в ленте Тарантино, ввиду чего предложил скромную сумму в 800 тысяч долларов. Изначально он должен был сыграть антагониста, которого в итоге на экранах воплотил в жизнь Джон Траволта.

Примечательно, что еще в конце 80-х Уиллис почти в каждом интервью заявлял, что не хочет сниматься в боевиках. Он собирался опробовать себя в более серьезных лентах, но соответствующие предложения не поступали. Из-за этого приходилось соглашаться на роли бандитов или главных героев боевиков, тогда находившихся на пике популярности. За роль в фильме-катастрофе «Армагеддон» Брюс Уиллис получил антипремию за худшую мужскую роль. По его словам, критики негативно отнеслись к его персонажу из-за чрезмерного количества недочетов. В частности, все сетовали на то, что NASA было значительно проще научить опытных астронавтов бурению, чем отправлять бурильщиков нефтяных скважин в космос. Несмотря на критику, картина собрала внушительную кассу, а сейчас имеет статус культовой.

С 30 лет Брюс Уиллис начал лысеть. В одном из интервью он рассказывал, что в свое время перепробовал все доступные процедуры для возвращения волос. Несмотря на это, сейчас ему приходится носить короткую стрижку.

Сериал «Детективное агентство «Лунный свет» стал первым и последним для Брюса Уиллиса. По его словам, сейчас он готов согласиться лишь на небольшие камео.

Большую часть времени Уиллис посвящает кулинарии. В свое время он даже ходил на курсы кулинарного мастерства. Сейчас он предпочитает самостоятельно делать завтраки для себя и детей, хотя в его доме есть повар.

Уиллиса в свое время оштрафовали на 21 тысячу долларов из-за того, что он очистил пруд, расположенный рядом с его домом. По словам актера, ведомство также потребовало вернуть весь мусор обратно, что стало для него удивительным фактом.

Сейчас Уиллис занимается продюссированием независимого кино и молодых актеров. Сам он также появляется на экранах, но лишь в небольших ролях или по-настоящему крупных и стоящих проектах.

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ШоуБиз / Авторские новости
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 15:27

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