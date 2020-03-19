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Издание Playboy приостановило выпуск печатной версии

Редакция Playboy решила приостановить выпуск печатного издания ввиду пандемии коронавируса. Разговоры о конце продаж этой версии начались еще давно из-за падения популярности журнала.

Решение приостановить выход печатной версии Playboy ознаменовало конец регулярной публикации одного из самых известных в мире периодических изданий. В последние годы журнал для мужчин испытывал финансовые трудности после смерти основателя Хью Хефнера и падения популярности печатной индустрии. Playboy попытался приспособиться к изменяющемуся миру, коротко экспериментируя с политикой «без наготы», прежде чем вернуться к своим корням. Но Интернет создал жесткую конкуренцию, с которой бренд не мог справиться.

Генеральный директор Playboy Enterprises Бен Кон сообщил. что убытки после вспышки COVID-19 были слишком большими, чтобы издание смогло их преодолеть. Теперь Playboy теперь будет работать по «цифровому графику публикации», который также включает знаменитые фотосессии Playmate. По словам Кона, бренд в настоящее время генерирует 3 миллиарда долларов ежегодно, а количество подписок на видео-контент от журнала вырос на 30% по сравнению с 2019 годом.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 18:26

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