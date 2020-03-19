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Юлия Пересильд вместе с дочками на период карантина уехала в калужскую деревню

Актриса Московского драматического театра на Малой Бронной Юлия Пересильд на период карантина уехала в калужскую деревню. С собой звезда «Есенина» взяла двух дочек от режиссера Алексея Учителя: 10-летнюю Аню и 7-летнюю Машу.
Юлия Пересильд вместе с дочками на период карантина уехала в калужскую деревню

Поскольку телевидение работает в ограниченном режиме и передачи проходят без присутствия зрителей, Юлия Пересильд по Skype связалась с Иваном Ургантом во время эфира вечернего шоу на Первом канале. Она рассказала, что столкнулась с некоторыми трудностями в деревне, но сохраняет спокойствие и призывает своих поклонников не поддаваться панике.

Актриса поведала о сложностях в планировании своего дня, так как не привыкла бездельничать, а сейчас вынуждена. Кроме того, она обратила внимание на недостаток некоторых продуктов, а именно гречки, шутливо добавив, что «не знает почему, но все употребляют гречку и куру, хорошо, что хоть кура есть».

Не менее одного часа в день актриса с дочками проводят за книгами, однако девочек нужно еще перед этим долгое время уговаривать. В своем личном микроблоге в социальной сети Instagram Юлия Пересильд опубликовала видеоролик, на котором запечатлена вместе с Аней и Машей за чтением сказки на ночь. Свою публикацию актриса подписала словами: «Нет скуке для наших детей».

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ШоуБиз
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 18:18

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