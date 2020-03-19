"Неиссякаемого вдохновения и творческих безумств": Николай Басков поздравил Валерия Леонтьева с 71-летием

Сегодня знаменитый исполнитель Валерий Леонтьев празднует 71 день рождения. Именинника уже успели поздравить многие звезды российского шоу-бизнеса. Николай Басков также разместил фото с певцом, в комментарии к которому написал, что огромный талант Валерия Леонтьева, безусловная преданность профессии, многолетнее служение музыке и публике вызывают у него восхищение. Николай Басков пожелал коллеге по сцене оставаться всегда ярким, ни на кого не похожим, неповторимым и фееричным. Также исполнитель написал: "Неиссякаемого вдохновения и творческих безумств! Будьте здоровы, живите долго, сияйте, искрите, радуйте! И будьте абсолютно счастливы!".Пользователи Сети присоединились к сказанному исполнителем и пожелали артисту долгих лет жизни и множество положительных эмоций. За 30 минут пост Николая Баскова набрал почти 5 000 лайков.