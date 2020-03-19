Госдума может ужесточить ответственность за нарушение карантина





На данный момент к уголовной ответственности могут быть привлечены россияне, действия которых привели к массовым отравлениям или заболеваниям граждан. Но, как отметил Андрей Исаев, доказать это бывает очень сложно. Поэтому представители «Единой России» предлагают закрепить это понятие в УК РФ, чтобы все осознали, что создание угрозы здоровью россиян может быть уголовно наказуемо.Фракция занимается подготовкой соответствующих поправок, которые будут готовы на следующей неделе. Лишать свободы за нарушение закона не станут, но будут штрафы больших размеров и исправительные работы. Поэтому, Андрей Исаев призывает граждан РФ к осознанности и ответственности, так как каждый человек может стать «элементом цепи распространения коронавируса».