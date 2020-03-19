В России отменят ограничения на поставки товаров первой необходимости из-за рубежа





Сообщается, что данную меру федеральное правительство применяет в связи с распространением коронавируса нового типа. При этом уточняется, что ограничения, в том числе таможенные санкции, будут отменены прежде всего в отношении импортеров лекарственных препаратов и медицинской продукции. Для них в России с ближайшей пятницы будет установлена льготная ставка таможенной пошлины, равная нулю.Примечательно, что немногим ранее Министерство промышленности и торговли рапортовало о достижении договоренности с крупными торговыми сетями о совместных действиях для сохранения стабильности потребительских цен. Как отмечают в ведомстве, дефицита продовольственных продуктов на данный момент в стране нет, сохранение этой ситуации прогнозируется и в будущем. Кроме того, магазины уже сформировали запасы товаров, имеющих социальное значение. Этих запасов, по данным Минпромторга, должно хватить минимум на 8 недель.