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Китайская компания ZTE представит в марте новый смарфон Axon 11 5G

В феврале китайская компания ZTE официально представила 5G-флагман Axon 10s Pro. Недавно появилась информация о том, что новый 5G-смартфон Axon 11 будет показан 23 марта 2020 года.

Смартфон ZTE Axon 11 5G будет оснащён двухрежимной поддержкой сетей пятого поколения (NSA и SA). По первым тизерам можно сказать, что ZTE Axon 11 5G придётся по душе любителям мобильной фотографии. Также сообщается о том, что устройство совершит прорыв в съемке видео. Судя по всему, он будет базироваться на флагманской платформы Qualcomm Snapdragon 865 либо на более доступной Snapdragon 765G.

На данный момент стоимость гаджета не раскрывается. Президент телефонного подразделения ZTE Сюй Фенг сообщил, что нынешний год — это период полномасштабного роста популярности смартфонов с поддержкой 5G. При этом Поднебесная является главной в мире на данном рынке.

Ранее стало известно, что компания Vivo также планирует выпустить новый смартфон X30 Pro AW Limited Edition с поддержкой 5G. Устройство будет иметь зеркальную отделку корпуса. Оно также оснащено 6,44-дюймовым экраном Full HD+ с разрешением 2400 x 1800 пикселей. Фронтальная камера на 32 Мп, основная - на 64 Мп, а также модули на 8 Мп, 32 Мп и 13 Мп.

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Технологии
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 18:02

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