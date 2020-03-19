Светлана Лобода: "Горжусь тем, что мне удалось сделать фамилию моего отца брендом"

Светлана Лобода опубликовала фотографию, на которой она запечатлена в шелковом халате. В комментарии знаменитость написала, что с детства ей казалось, что имя Светлана ей не подходит, поскольку в нем нет того бунтарского духа, который был всегда присущ ей. Светлана Лобода призналась, что в школе ее начали называть по фамилии, и она была этому очень рада, поскольку будущая певица считала ее ёмкой и громкой. Также исполнительница рассказала, что ее очень часто спрашивают, настоящая ли у нее фамилия.Исполнительница очень гордится тем, что ей удалось сделать фамилию своего отца — брендом. Подписчики оставили большое количество комплиментов певице. Некоторые написали, что имя Светлана означает яркая, а знаменитость именно такой и является. За несколько десятков минут публикация Светланы Лободы набрала почти 50 000 лайков.