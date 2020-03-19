Яна Рудковская представила самодельные маски с цветами Chanel от коронавируса

Музыкальный продюсер Яна Рудковская решила поделиться с подписчиками в соцсети Instagram видеороликом, в котором показала свой хендмейд. На кадрах был запечатлен процесс создания медицинской маски с искусственными цветами от Chanel. Сначала телеведущая продезинфицировала руки, а потом приклеила к заготовкам камелии белого и черного цветов с принтом. В конце звезда обрызгала изделия фирменными духами от французской компании и завернула их в бумажную упаковку.Рудковская отметила, что не собирается продавать эти средства защиты, а лишь хочет подарить их близким людям. В аналогичной маске она днями ранее появилась на показе Chanel во время недели моды в Париже. Многие поклонники не оценили инициативы кумира и раскритиковали его за расточительность. В комментариях звучали обвинения в том, что Рудковская занимается "пиром во время чумы", а создание масок является спекуляцией на тяжелой ситуации в мире.