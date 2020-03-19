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Елена Летучая считает своего супруга Юрия Анашенкова мечтой любой женщины

Елена Летучая поделилась информацией о своей жизни с супругом Юрием Анашенковым. Телеведущая считает мужа мечтой любой женщины, поскольку всегда окружена его вниманием и заботой.
Елена Летучая считает своего супруга Юрия Анашенкова мечтой любой женщины

Елена Летучая рассказала, что в период съемок программы «Ревизорро» в Москве она часто получала звонки с угрозами и предложениями денег за сотрудничество. Телеведущая находилась в постоянном состоянии стресса, боясь за свою жизнь. Когда Летучая опасалась возможности взрыва своего автомобиля, именно Анашенков встал на ее защиту, наняв ей охрану. Супруг телеведущей не любит внимания прессы, поэтому он редко посещает светские мероприятия – только, когда жена его сама попросит составить ей компанию. Летучая подчеркнула, что ее муж не из тех, кто будет пиариться за счет любимой женщины.

Летучая стала известной после выхода программы «Ревизорро» на телеканале «Пятница!». В течение нескольких лет она со съемочной группой осуществляла проверку ресторанов, кафе и отелей на соблюдение ими санитарных норм. В 2017 году она была ведущей шоу Первого канала под названием «Летучий отряд». В скором времени Елена Летучая будет вести новое шоу канала СТС под названием «Детки-предки», участниками которого станут семьи, состоящие из двух взрослых и двух детей.

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Добавил: Романова Виктория Сегодня, 17:38

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