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"Любимый мною человек": Александр Васильев поздравил Надежду Бабкину с 70-летием

Александр Васильев поздравил Надежду Бабкину с 70-летием. Также известный коллекционер сообщил своим подписчикам в Instagram, что считает именинницу любимым человеком.

Александр Васильев опубликовал видео, на котором поздравил свою соведущую на шоу "Модный приговор" Надежду Бабкину с днем рождения. Ради того, чтобы сказать теплые слова в адрес именинницы модный критик даже снял маску с лица со время карантина в Москве. Он пожелал исполнительнице, чтобы в этот солнечный день она не грустила, всегда оставалась здоровой, счастливой и успешной. Также Александр Васильев выпил оздоровительного компота за именинницу.

Первой на поздравительный ролик телеведущего отреагировала Надежда Бабкина, которая поблагодарила коллегу за все им сказанное. Пользователи Сети также начали поздравлять знаменитость с юбилеем и пожелали ей "гармонного" счастья, удачи во всем, крепкого здоровья ей и всей ее семье, и долгих лет жизни. Публикацию Александра Васильева уже просмотрели более 34 000 пользователей Сети.

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 17:30

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