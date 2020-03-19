"Любимый мною человек": Александр Васильев поздравил Надежду Бабкину с 70-летием

Александр Васильев опубликовал видео, на котором поздравил свою соведущую на шоу "Модный приговор" Надежду Бабкину с днем рождения. Ради того, чтобы сказать теплые слова в адрес именинницы модный критик даже снял маску с лица со время карантина в Москве. Он пожелал исполнительнице, чтобы в этот солнечный день она не грустила, всегда оставалась здоровой, счастливой и успешной. Также Александр Васильев выпил оздоровительного компота за именинницу.Первой на поздравительный ролик телеведущего отреагировала Надежда Бабкина, которая поблагодарила коллегу за все им сказанное. Пользователи Сети также начали поздравлять знаменитость с юбилеем и пожелали ей "гармонного" счастья, удачи во всем, крепкого здоровья ей и всей ее семье, и долгих лет жизни. Публикацию Александра Васильева уже просмотрели более 34 000 пользователей Сети.