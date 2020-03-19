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Роза Сябитова о коронавирусе: "Всё, что ни делается, – всё к лучшему"

Роза Сябитова на странице в Instagram высказалась о коронавирусе. Соведущая телепередачи "Давай поженимся" согласилась с высказыванием: "Всё, что ни делается, – всё к лучшему".
Роза Сябитова о коронавирусе: "Всё, что ни делается, – всё к лучшему"

Роза Сябитова показала фанатам фотографию с сыном Денисом и дочерью Ксенией. В комментарии ведущая отметила, что ее бабушка была очень практичной женщиной и часто повторяла: "Всё, что ни делается, – всё к лучшему". Знаменитость считает, что данное высказывание подходит к ситуации с коронавирусом. Роза Сябитова добавила, что, конечно, не приятно, что люди болеют и в больших количествах покупают продукты в магазинах. Но при этом она считает, что данные меры будут способствовать укреплению семей. Также знаменитость уверена, что данная ситуация станет хорошей проверкой для молодоженов и пар, которые собираются пожениться.

Роза Сябитова отметила, что у людей появится больше времени на любимых, это поможет им стать ближе друг к другу. Также у родителей появится время для чтения книг с детьми. Подписчики Розы Сябитовой разошлись во мнениях. Одни согласились с ее словами, а другие пришли к выводу, что сейчас самое главное — это оставаться здоровым, а не отношения в семье.

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 17:22

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