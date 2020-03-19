TikTok напомнит пользователям о необходимости сделать перерыв в использовании приложения





В пресс-службе социальной сети сообщают, что с помощью видео будут предлагать пользователям сделать паузу для общения с близкими, сна и приема пищи. Представители TikTok отметили, что стараются сделать приложение наиболее полезным и приносящим удовольствие, но в то же время для социальной сети важно и соблюдение пользователями здорового баланса времени, которое они проводят в сети и оффлайне. Поэтому специальные видеоролики при появлении в ленте будут напоминать о необходимости контроля времени, проведенного в приложении. Компания в будущем приложит все усилия для обеспечения комфорта сообщества, предоставляя безопасную возможность поделиться результатами своего творчества.Ролики, позволяющие контролировать время, являются частью видео о безопасности, размещенных в аккаунте под названием «Безопасный TikTok». Такие видео, снятые при участии блогеров, напоминают пользователям об обеспечении защиты в приложении, и дают рекомендации по этому вопросу. В разделе «Центр безопасности» можно посмотреть другую полезную информацию о социальной платформе.