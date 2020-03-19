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Ученые: Гиены рода Crocuta мигрировали вместе с древними людьми

В научном издании Science Advances появились данные о том, что пятнистые гиены рода Crocuta мигрировали за пределы Африки примерно 2,5 миллионов лет назад вместе с людьми. Впоследствии они начали скрещиваться с евразийскими зверями.

Ученые: Гиены рода Crocuta мигрировали вместе с древними людьми


Пятнистая гиена представляет собой хищное и всеядное млекопитающее, которое не отказывается даже от падали. Выживают животные благодаря особой социальной структуре. Они формируют стаи, во главе которых стоят самки. На данный момент род Crocuta обитает к югу от Сахары, но раньше эти гиены жили и в Евразии.

Группа исследователей проанализировала митохондриальный геном современных гиен, проживающих в Африке, и пещерных особей из Евразии. ДНК было извлечено из останков животных, а ученым удалось собрать семь полных геномов этого подвида. Эксперты сравнили их с 12 геномами зверей, которые живут ныне. Ученые составили филогенетическое древо гиеновых особей, указав возраст находок.

Согласно полученным материалам, пещерные и пятнистые гиены мигрировали из Африки вместе с представителями рода Homo. Ученые использовали метод главных компонент и сравнили последовательность фрагментов ДНК. Были сделаны выводы, что в определенный момент времени между популяциями гиен, которые были географически близки, появился барьер. Оказалось, что самцы не смогли его преодолеть, так как наследование митохондриальной ДНК происходит по материнской линии.

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Наука
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 17:06

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