Ученые: Гиены рода Crocuta мигрировали вместе с древними людьми
В научном издании Science Advances появились данные о том, что пятнистые гиены рода Crocuta мигрировали за пределы Африки примерно 2,5 миллионов лет назад вместе с людьми. Впоследствии они начали скрещиваться с евразийскими зверями.
Пятнистая гиена представляет собой хищное и всеядное млекопитающее, которое не отказывается даже от падали. Выживают животные благодаря особой социальной структуре. Они формируют стаи, во главе которых стоят самки. На данный момент род Crocuta обитает к югу от Сахары, но раньше эти гиены жили и в Евразии.
Группа исследователей проанализировала митохондриальный геном современных гиен, проживающих в Африке, и пещерных особей из Евразии. ДНК было извлечено из останков животных, а ученым удалось собрать семь полных геномов этого подвида. Эксперты сравнили их с 12 геномами зверей, которые живут ныне. Ученые составили филогенетическое древо гиеновых особей, указав возраст находок.
Согласно полученным материалам, пещерные и пятнистые гиены мигрировали из Африки вместе с представителями рода Homo. Ученые использовали метод главных компонент и сравнили последовательность фрагментов ДНК. Были сделаны выводы, что в определенный момент времени между популяциями гиен, которые были географически близки, появился барьер. Оказалось, что самцы не смогли его преодолеть, так как наследование митохондриальной ДНК происходит по материнской линии.
Пятнистая гиена представляет собой хищное и всеядное млекопитающее, которое не отказывается даже от падали. Выживают животные благодаря особой социальной структуре. Они формируют стаи, во главе которых стоят самки. На данный момент род Crocuta обитает к югу от Сахары, но раньше эти гиены жили и в Евразии.
Группа исследователей проанализировала митохондриальный геном современных гиен, проживающих в Африке, и пещерных особей из Евразии. ДНК было извлечено из останков животных, а ученым удалось собрать семь полных геномов этого подвида. Эксперты сравнили их с 12 геномами зверей, которые живут ныне. Ученые составили филогенетическое древо гиеновых особей, указав возраст находок.
Согласно полученным материалам, пещерные и пятнистые гиены мигрировали из Африки вместе с представителями рода Homo. Ученые использовали метод главных компонент и сравнили последовательность фрагментов ДНК. Были сделаны выводы, что в определенный момент времени между популяциями гиен, которые были географически близки, появился барьер. Оказалось, что самцы не смогли его преодолеть, так как наследование митохондриальной ДНК происходит по материнской линии.
Наука
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 17:06