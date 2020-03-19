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Звезда «Дом-2» Татьяна Мусульбес рассказала, чем ей не нравится Арай Чобонян

Экс-участница телевизионного проекта «Дом-2» Татьяна Мусульбес рассказала о молодом человеке своей достаточно близкой подруги. В частности, Мусульбес поведала, чем ей не нравится Арай Чобонян, а также как он, по ее мнению, воздействует на Ирину Пинчук.

Звезда «Дом-2» Татьяна Мусульбес рассказала, чем ей не нравится Арай Чобонян

Известно, что Татьяна Мусульбес и Ирина Пинчук подружились еще, будучи участницами телестройки. После ухода с проекта девушки также продолжили общаться и помогать друг другу в сложных жизненных ситуаций. Сейчас у каждой из девушек есть свой любимый мужчина. Так, у Татьяны Мусульбес спросили фоловеры, а как она относится к Араю Чобоняну. Девушка ответила, что Арай действительно во многом помогает ее подруге и является настоящим блогером в отличие от нее. Кроме того, он мотивирует девушку, становиться лучше. Но есть то, чем он ей не нравится. Как оказалось, Татьяна не очень приветствует тот факт, что он не принадлежит к русском народу.


Стоит отметить, что отношения Арая и Ирины длятся уже около 10 месяцев. Ребята находятся вместе практически круглосуточно, а сейчас звезда проекта «Дом-2» Ирина Пинчук даже намерена познакомить Арая Чобаняна со своей семьей.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 14:19

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