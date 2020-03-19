В Индонезии обнаружены каменные артефакты возрастом 26 тысяч лет
Археологи, которые занимаются раскопками в пещерах индонезийского острова Сулавеси, нашли во время исследований два каменных объекта, которые оказались уникальными артефактами - образцами древнейших для истории человечества гравюр. Возраст этих изделий оценивается примерно в 26 тысяч лет.
По некоторым данным, это уникальное открытие было сделано на территориях, которые и прежде были известны на весь мир благодаря своим наскальным рисункам возрастом 44 тысячи лет, благодаря чему они считаются древнейшими на планете. Но в этот раз исследователям удалось найти еще более невероятные по своей исторической значимости артефакты. В одной из местных пещер ими были обнаружены две небольшие каменные гравюры. По словам экспертов, если бы у древних людей были карманы, найденные предметы вполне можно было бы назвать именно карманными.
Идентифицировать выгравированные на найденных объектах изображения удалось лишь в лабораторных условиях с помощью передовой техники. Внешне же оба они представлены в виде камней с какими-то прорезанными в них линиями. Однако, как показал аппаратный анализ, на одной из гравюр автор изобразил карликового буйвола аноа, на второй – Солнце. Впоследствии археологи направили свои находки на более детальное исследование в австралийский Брисбен, которое подтвердило художественную сложность найденных артефактов.
По некоторым данным, это уникальное открытие было сделано на территориях, которые и прежде были известны на весь мир благодаря своим наскальным рисункам возрастом 44 тысячи лет, благодаря чему они считаются древнейшими на планете. Но в этот раз исследователям удалось найти еще более невероятные по своей исторической значимости артефакты. В одной из местных пещер ими были обнаружены две небольшие каменные гравюры. По словам экспертов, если бы у древних людей были карманы, найденные предметы вполне можно было бы назвать именно карманными.
Идентифицировать выгравированные на найденных объектах изображения удалось лишь в лабораторных условиях с помощью передовой техники. Внешне же оба они представлены в виде камней с какими-то прорезанными в них линиями. Однако, как показал аппаратный анализ, на одной из гравюр автор изобразил карликового буйвола аноа, на второй – Солнце. Впоследствии археологи направили свои находки на более детальное исследование в австралийский Брисбен, которое подтвердило художественную сложность найденных артефактов.
Наука
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 16:58