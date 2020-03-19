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Самые мощные седаны BMW 7-Series выйдут в полностью электрических версиях

Роскошные седаны 7-Series от баварского концерна BMW всегда были доступны покупателям в трех основных модификациях: бензиновой, дизельной и гибридной. Однако в будущем самая мощная версия данной модели может стать полноценным электромобилем.
Самые мощные седаны BMW 7-Series выйдут в полностью электрических версиях

Об этом прессе рассказал глава правления концерна Оливер Ципсе во время ежегодной пресс-конференции бренда. Представитель компании при этом подчеркнул, что все версии нового поколения BMW 7-Series будут основаны на единой архитектуре, а вот топовое исполнение модели превратят в 100-процентный электрокар. Впрочем, как считают эксперты, самое важное здесь заключается отнюдь не в том, что на рынке появятся полностью электрические седаны 7-Series, а в том, что эти версии станут самыми мощными в семействе. К слову, пока нет официальных данных о том, какое именно название получит такая модификация автомобиля.

На данный момент самой мощной BMW 7-Series является версия M760i, которая оснащается 6,6-литровым V-образным 12-цилиндровым турбированным двигателем мощностью 585 л.с., способным выдавать до 850 Нм максимального крутящего момента и набирать «первую сотню» всего за 3,6 секунд.

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Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 16:42

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