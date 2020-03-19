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SpaceX планирует провести тестовый полет Crew Dragon в мае

Несмотря на пандемию коронавируса, компания SpaceX не намеревается переносить испытания Crew Dragon. Корпорация Илона Маска планирует провести тестовый полет пилотируемого космического корабля в мае.

SpaceX и NASA подготавливаются к первому пилотируемому полету Crew Dragon в следующем месяце. При этом ученые запустят космолет с середины до конца мая, что говорит об отсрочке предыдущей даты 7 мая. В то же время вспышка коронавируса не должна вызвать существенную задержку, говорят эксперты. В рамках исторического мероприятия астронавтов отправят к МКС с американской земли впервые после последней миссии космического шаттла 8 июля 2011 года. С тех самых пор NASA использовала российский "Союз" для доставки своих специалистов.

На данный момент SpaceX проверяет состояние Crew Dragon, уверяя общественность в том, что двигатель, система запуска и капсула, в целом, работают отлично. Известно, что отправка космонавтов Боба Бенкена и Дуга Херли на космическую станцию станет последним испытанием для Crew Dragon, который получит сертификат на выполнение оперативных полетов экипажа. Космический корабль совершит запуск с помощью ракеты Falcon 9 из стартового комплекса 39A в центре NASA имени Кеннеди во Флориде.

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Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 16:34

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