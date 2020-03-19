"Ты прекрасный и светлый человек": Стас Михайлов поздравил Надежду Бабкину с днем рождения

Сегодня Надежда Бабкина празднует 70-летие. Многие звезды отечественного шоу-бизнеса уже поздравили знаменитость. Одним из первых стал Стас Михайлов, разместивший фотографию, на которой он запечатлён вместе с Надеждой Бабкиной. В комментарии знаменитость поздравил именинницу с днем рождения и назвал ее светлым человеком и талантливой артисткой. Также певец пожелал своей коллеге по сцене долгих лет жизни, крепкого здоровья и как можно больше радостных моментов. В конце Стас Михайлов добавил: "Храни тебя Господь".Подписчики присоединились к поздравлениям и пожелали Надежде Бабкиной оставаться такой же позитивной, как сейчас. Также пользователи Сети попросили именинницу беречь себя и своих близких. Многие отметили, что исполнительница выглядит на много моложе своего возраста и пожелали ей оставаться такой еще много лет.