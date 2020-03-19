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Ольга Орлова : "У Дмитрия Шепелева, возможно, есть ребенок от другой женщины"

Недавно появилась информация о том, что у телеведущего Дмитрия Шепелева, возможно, есть ребенок от другой женщины, которого он скрывал от Жанны Фриске. Об этом рассказала подруга исполнительницы Ольга Орлова.

Близкая подруга Жанны Фриске Ольга Орлова в одном из последних интервью заявила, что Дмитрий Шепелев во время отношений с певицей мог изменять ей с другими женщинами. Ходят слухи, что любовница телеведущего проживает в Болгарии, поскольку именно там он часто бывал с рабочими визитами. Также недавно информацию о вероятном тайном ребенке подтвердила и ведущая Лера Кудрявцева. Она близко дружила с исполнительницей и подозревала, что фактический супруг ей изменяет.

Телеведущая утверждает, Шепелева часто не было дома и куда он уезжал никто не знал. Ранее стало известно, что телеведущий планирует обзавестись ещё одним ребёнком от покойной артистки. Пользователи Сети обсуждают новость о том, что его новая возлюбленная выносит и родит малыша из яйцеклетки исполнительницы. На фоне слухов и скандалов, Дмитрий Шепелев решил своеобразно прокомментировать "разбирательства" с отцом Жанны Фриске. "Ой, нет, всё, прощайте!" - сообщил журналистам телеведущий, заявив, что не намерен ни с кем общаться на данную тему. Длительное время он старался игнорировать расспросы представителей СМИ о его напряженных отношениях с родственниками покойной супруги.

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Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 16:18

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