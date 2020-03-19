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«Королева»: Ирина Шейк на обложке глянца с короткой стрижкой поразила поклонников

Ирина Шейк на своей странице в социальной сети Instagram опубликовала снимок, на котором запечатлена с короткой стрижкой на обложке издания Vanity Fair. Модель поразила многих поклонников своим новым образом.
«Королева»: Ирина Шейк на обложке глянца с короткой стрижкой поразила поклонников

Ирина Шейк в феврале совершила много путешествий, однако в данное время в условиях коронавируса ее активность значительно снизилась. Модель присутствует только на модных фотосессиях, и иногда выходит прогуляться с дочерью. В то же время она стала лицом итальянского Vanity Fair, на обложке которого позирует в новом образе. Манекенщица запечатлена с короткой стрижкой с небольшой челкой, и улыбкой на лице. Издательство посвятило свой выпуск Италии, в которой наибольшее среди всех стран Европы распространение коронавируса. В знак солидарности для обложек журнала снялись и другие знаменитости, среди которых Стелла Маккартни и Роберт Де Ниро.

Поклонники Ирины Шейк были сильно удивлены такому ее бьюти-преображению, поскольку модель долгое время не решалась расстаться с длинными локонами. Пользователи поблагодарили ее за участие в съемках и выразили ей свою признательность. «Красавица – мой эталон», «Королева», - умилялись подписчики знаменитости.

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Добавил: Романова Виктория Сегодня, 16:10

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