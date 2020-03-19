Участница «Дом-2» Анна Кобелева собирает коалицию против Анастасии Стецевьят





Стецевьят постоянно получает критику от своей бывшей подруги Яны Захаровой, да и остальные участники не могут понять, что произошло с участницей. Юра Хохлов публично назвал Настю энергетическим вампиром, который продолжает цепляться к окружающим, чтобы увеличивать себе популярность. По словам ведущего Антона Беккужева, Анастасия должна принести извинения Ане за свои слова.Аня Кобелева хочет собрать группу участников, которые негативно относятся к Насте Стецевьят. Кобелева надеется, что Захарова поможет прогнать Анастасию с «Острова любви» и у Ани получится выстроить отношения с Фёдором или другим незанятым молодым человеком.Анастасия Стецевьят уверена в собственной победе. Если аргументы не помогут ей отстоять своё мнение, она призовет на помощь крик или провокации.