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Участница «Дом-2» Анна Кобелева собирает коалицию против Анастасии Стецевьят

Почти все жители «Острова любви» имеют что-то против Анастасии Стецевьят, которая недавно без причины набросилась на Аниту и наговорила девушке много неприятных вещей про развязные позы и некие фотосессии, которые компрометируют девушку. На защиту Ани встал Фёдор Стрелков, который много всего накопил в отношении Насти.
Участница «Дом-2» Анна Кобелева собирает коалицию против Анастасии Стецевьят

Стецевьят постоянно получает критику от своей бывшей подруги Яны Захаровой, да и остальные участники не могут понять, что произошло с участницей. Юра Хохлов публично назвал Настю энергетическим вампиром, который продолжает цепляться к окружающим, чтобы увеличивать себе популярность. По словам ведущего Антона Беккужева, Анастасия должна принести извинения Ане за свои слова.

Аня Кобелева хочет собрать группу участников, которые негативно относятся к Насте Стецевьят. Кобелева надеется, что Захарова поможет прогнать Анастасию с «Острова любви» и у Ани получится выстроить отношения с Фёдором или другим незанятым молодым человеком.

Анастасия Стецевьят уверена в собственной победе. Если аргументы не помогут ей отстоять своё мнение, она призовет на помощь крик или провокации.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:10

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