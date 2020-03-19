Экспресс-тест на коронавирус: В Великобритании научились определять COVID-19 всего за полчаса





Примечательно, что, по словам разработчиков, их творение способно диагностировать COVID-19 даже на ранних стадиях, то есть в те периоды, когда концентрация нового типа коронавируса в организме еще остается довольно низкой. Данное изобретение принадлежит специалистам из Оксфордского университета. Как сообщает пресс-служба одного из старейших вузов Великобритании, главная особенность разработанного британцами анализа состоит в том, каким образом он выявляет вирус, поскольку он способен распознавать непосредственно РНК инфекции или ее фрагменты. Кроме всего прочего, этот способ проверки также включает в себя тесты на ложные отрицательные или положительные результаты прежних тестов и сумел продемонстрировать довольно высокую точность.Примечательно, что на данный момент самые быстрые анализы на новый тип коронавируса занимают не менее полутора-двух часов. Как утверждают разработчики нового теста, его преимущество заключается не только в оперативности проведения, но еще и в том, что установить итоговый результат при его использовании можно даже на глаз, то есть, не в лабораторных условиях. Потенциально новый вид экспресс-анализа может использоваться даже в домашних условиях.