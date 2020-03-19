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"Ужин в Москва-Сити, танец и оберег": Милена Безбородова приготовила для Леши Безуса сюрприз на день рождения

Вчера Алексей Безус отпраздновал очередной день рождения. Несмотря на разногласия и ссоры, Милена Безбородова устроила для возлюбленного сюрприз, которым он остался очень доволен. Блондинка устроила ужин в "Москва-Сити", а затем подарила мужчине танец и оберег.
"Ужин в Москва-Сити, танец и оберег": Милена Безбородова приготовила для Леши Безуса сюрприз на день рождения

Ровно в полночь Милена Безбородова заинтриговала Алексея Безуса своим подготовленным сюрпризом, мужчина, по его словам, абсолютно ничего не знал. Оказалось, что молодые люди отправились в "Москва-Сити", где для них подготовили романтический ужин. Влюбленные понаблюдали за городом с высоты птичьего полета, что очень им понравилось, а продолжением вечера стал авторский танец блондинки.

Также Милена Безбородова подарила своему избраннику оберег, чтобы его не коснулись никакие беды. Позже Алексей Безус признался, что весь вечер удивлялся и был поражен подарками.

Примечательно, что Милена Безбородова и Алексей Безус часто ссорятся, однако понимают, что не могут подолгу находиться друг без друга. Влюбленные недавно обратились к психотерапевту, чтобы уладить проблемы в отношениях, а блондинка отмечала, что готова на все, чтобы сохранить любовь.

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Добавил: Joker Сегодня, 13:35

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