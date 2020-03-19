"Настоящий король и властелин сцены": Филипп Киркоров поздравил Валерия Леонтьева с 71-летием

Филипп Киркоров опубликовал совместную с Валерием Леонтьевым фотографию. В комментарии король российской эстрады поздравил своего коллегу с днем рождения. Исполнитель рассказал, что именинник на протяжении более 40 лет является его старшим товарищем, учителем, гуру и братом.Филипп Киркоров пожелал Валерию Леонтьеву быть здоровым, счастливым и оставаться все так же востребованным и любимым миллионами, вне зависимости ни от каких "коронованных вирусных самозванцев". В конце знаменитый певец написал: "На каждый вирус — есть вакцина по имени Леонтьев, и это уже исторический факт! Люблю тебя всем сердцем и обожаю!".Пользователи Сети пожелали имениннику счастья, удачи, благополучия, крепкого здоровья и долгих лет жизни. Поклонники Филиппа Киркорова написали, что на опубликованной фотографии запечатлены 2 короля сцены, которые вошли в историю. За несколько десятков минут пост набрал почти 12 000 лайков.