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"Настоящий король и властелин сцены": Филипп Киркоров поздравил Валерия Леонтьева с 71-летием

Филипп Киркоров поздравил в Instagram своего коллегу по сцене Валерия Леонтьева с 71-летием. Известный исполнитель назвал именинника настоящим королем и властелином сцены.
"Настоящий король и властелин сцены": Филипп Киркоров поздравил Валерия Леонтьева с 71-летием

Филипп Киркоров опубликовал совместную с Валерием Леонтьевым фотографию. В комментарии король российской эстрады поздравил своего коллегу с днем рождения. Исполнитель рассказал, что именинник на протяжении более 40 лет является его старшим товарищем, учителем, гуру и братом.

Филипп Киркоров пожелал Валерию Леонтьеву быть здоровым, счастливым и оставаться все так же востребованным и любимым миллионами, вне зависимости ни от каких "коронованных вирусных самозванцев". В конце знаменитый певец написал: "На каждый вирус — есть вакцина по имени Леонтьев, и это уже исторический факт! Люблю тебя всем сердцем и обожаю!".

Пользователи Сети пожелали имениннику счастья, удачи, благополучия, крепкого здоровья и долгих лет жизни. Поклонники Филиппа Киркорова написали, что на опубликованной фотографии запечатлены 2 короля сцены, которые вошли в историю. За несколько десятков минут пост набрал почти 12 000 лайков.

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:54

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