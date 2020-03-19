Астрофизики: Улучшенные телескопы смогут обнаружить «фотонное кольцо» черной дыры





Кольцевидное свечение, замеченное на первом снимке черной дыры, сделанном в апреле 2019 года в сотрудничестве с проектом Event Horizon - является более сложным, чем может различить всемирная сеть радиотелескопов. Гравитация чёрной дыры настолько интенсивна, что некоторые частицы света могут пропасть до того, как их заметит современное оборудование. Эти яркие объекты производят «фотонное кольцо», состоящее из серии кругов света, которые последовательно становятся все тоньше.«Это своего рода зал с зеркалами, в котором мы получаем бесконечную серию изображений», - сообщил астрофизик Майкл Джонсон из Гарвард-Смитсоновского центра в США. Автор исследования и его коллеги подсчитали, что с помощью новых телескопов, действующих в космосе - в будущем теоретически возможно запечатлеть фотонные подзоны вокруг сверхмассивной черной дыры. У группы экспертов даже есть кандидат в лице объекта в центре галактики M87.