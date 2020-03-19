Компания Nissan запатентовала в России товарный знак Ariya





По предварительным сведениям, эта модель будет поставляться в РФ через каналы официальной дистрибуции. Nissan планирует, что через пару лет начнется промышленный выпуск кроссовера. Предполагается, что Ariya производитель уготовил участь глобального электромобиля. В основе Ariya лежит новая полностью модульная платформа. Nissan хочет построить обширную линейку электромобилей, включая и модель Leaf. На серийную Ariya установят продвинутую систему ProPILOT 2.0, которая будет поддерживать водителя. По команде авто сможет самостоятельно совершить обгон или маневрировать.Дизайн Ariya откроет эпоху нового стиля компании Nissan. Автомобили данной марки смогут похвастаться широкой V-образной решеткой, которая будет подчеркнута бумерангами ходовых огней. Кроме этого, бренд будет можно будет узнать по обтекаемому силуэту, минималистичному интерьеру и медным декоративным элементам.