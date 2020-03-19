Физики из СПбГУ приблизились к решению задачи термоядерного синтеза для неисчерпаемых источников энергии





Как отмечается в научной публикации авторов этого исследования, его результаты приближают науку на еще один шаг к созданию уникальной энергетической установки. При этом, все свои работы петербургские физики проводят на экспериментальной термоядерной установке «Глобус-М», которая по своей природе является сферическим токамаком.Во время проведения недавних исследований отечественные ученые сумели подтвердить, что установки подобного типа являются эффективной основой для создания компактных источников термоядерных нейтронов, поскольку их особенности препятствуют дополнительным теплопотерям, вызванным турбулентностью плазмы.Внутри таких установок – токамаков, газ разогревают до температуры в 100 000 000 градусов выше нуля, в результате чего образуется плазма. Впоследствии разогретые ионы плазмы сталкивают друг с другом так, как это происходит внутри Солнца. Также ученые утверждают, что происходит выделение нейтронов, энергию которых можно использовать.