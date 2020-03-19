АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Брюсу Уиллису 65 лет: Интересные факты о звезде…
EUR 84.89 USD 77.21
Курс валют на 19.03.2020

Физики из СПбГУ приблизились к решению задачи термоядерного синтеза для неисчерпаемых источников энергии

Российские специалисты из СПбГУ им. Иоффе подробно описали ионный процесс переноса тепловой энергии в сферическом токамаке. В будущем это открытие позволит приблизиться к решению проблемы термоядерного синтеза и создания практически неисчерпаемых источников энергии.
Физики из СПбГУ приблизились к решению задачи термоядерного синтеза для неисчерпаемых источников энергии

Как отмечается в научной публикации авторов этого исследования, его результаты приближают науку на еще один шаг к созданию уникальной энергетической установки. При этом, все свои работы петербургские физики проводят на экспериментальной термоядерной установке «Глобус-М», которая по своей природе является сферическим токамаком.

Во время проведения недавних исследований отечественные ученые сумели подтвердить, что установки подобного типа являются эффективной основой для создания компактных источников термоядерных нейтронов, поскольку их особенности препятствуют дополнительным теплопотерям, вызванным турбулентностью плазмы.

Внутри таких установок – токамаков, газ разогревают до температуры в 100 000 000 градусов выше нуля, в результате чего образуется плазма. Впоследствии разогретые ионы плазмы сталкивают друг с другом так, как это происходит внутри Солнца. Также ученые утверждают, что происходит выделение нейтронов, энергию которых можно использовать.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 15:30

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Видеоигра Dead by Daylight появится на смартфонах с iOS и Android 16…
Самые мощные седаны BMW 7-Series выйдут в полностью электрических…
Владимир Путин поздравил Надежду Бабкину с 70-летним…
SpaceX планирует провести тестовый полет Crew Dragon в…
"Ты прекрасный и светлый человек": Стас Михайлов поздравил Надежду Бабкину с днем…
Появились первые снимки коронавируса под…
Ольга Орлова : "У Дмитрия Шепелева, возможно, есть ребенок от другой…
Билл Гейтс рассказал, как карантин отразится на пандемии…
«Королева»: Ирина Шейк на обложке глянца с короткой стрижкой поразила…
Звезда сериала «Игра престолов» Индира Варма заразилась…
Экспресс-тест на коронавирус: В Великобритании научились определять COVID-19 всего за…
"Настоящий король и властелин сцены": Филипп Киркоров поздравил Валерия Леонтьева с…
Астрофизики: Улучшенные телескопы смогут обнаружить «фотонное кольцо» черной…
Госдума может ужесточить ответственность за нарушение…
Компания Nissan запатентовала в России товарный знак…
Физики из СПбГУ приблизились к решению задачи термоядерного синтеза для неисчерпаемых источников…
Брюсу Уиллису 65 лет: Интересные факты о звезде…
Компания Microsoft опровергла заявления о точной дате выхода Xbox Series…
Ведущей «Дом-2» Ольге Бузовой предлагали работу в…
Ученые обнаружили останки древнейшего предка кур и уток, жившего во времена…
В России стартовало производство модулей для сверхтяжелой ракеты…
Компания Audi представит на рынке России седан S6, лифтбек S7 и кросс-универсал A6…
В России отменят ограничения на поставки товаров первой необходимости из-за…
"Я не согласна с этим": Анфиса Чехова высказалась о сравнении людей с паразитами на…
Юлия Высоцкая назвала свою красивую жизнь…
Xiaomi свернула разработку собственных процессоров…
В России создали дистанционный термометр для…
Симона Юнусова о внучке Алисе: "Шесть лет назад я обрела новый смысл и огромную…
Просмотреть все новости