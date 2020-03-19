Компания Microsoft опровергла заявления о точной дате выхода Xbox Series X
На официальном портале Microsoft ранее появилась информация о том, что Xbox Series X презентуют 26 ноября на День благодарения. Теперь американская компания опровергла заявления о точной дате выхода консоли.
Вслед за неожиданным появлением даты официальной презентации Xbox Series X, которая была намечена «на день Благодарения 2020 года», представитель Microsoft опубликовал в соцсети Twitter уточнение по поводу выхода этой новости. Компания все же подтвердила свое обязательство по запуску консоли в «праздники 2020 года». Некоторые пользователи теоретизировали, что игровая приставка появится на полках магазинов ближе к Рождеству. Ранее эксперты заявили, что Sony и Xbox могут не выпустить свои устройства в 2020 году из-за проблем с производством, вызванных эпидемией коронавируса.
Сам Xbox Series X анонсировали еще 12 декабря, когда многие фанаты бренда смогли оценить внешний вид консоли. Игровая приставка нового поколения стала более похожей на ПК: её форм-фактор поменялся с горизонтального на вертикальный. Подобное решение разработчики объяснили тем, что в машине установлен крупный кулер, отводящий тепло в верхнюю часть устройства. Это должно сделать работу продукта максимально тихой. Стоимость будущей новинки пока не разглашается.
Вслед за неожиданным появлением даты официальной презентации Xbox Series X, которая была намечена «на день Благодарения 2020 года», представитель Microsoft опубликовал в соцсети Twitter уточнение по поводу выхода этой новости. Компания все же подтвердила свое обязательство по запуску консоли в «праздники 2020 года». Некоторые пользователи теоретизировали, что игровая приставка появится на полках магазинов ближе к Рождеству. Ранее эксперты заявили, что Sony и Xbox могут не выпустить свои устройства в 2020 году из-за проблем с производством, вызванных эпидемией коронавируса.
Сам Xbox Series X анонсировали еще 12 декабря, когда многие фанаты бренда смогли оценить внешний вид консоли. Игровая приставка нового поколения стала более похожей на ПК: её форм-фактор поменялся с горизонтального на вертикальный. Подобное решение разработчики объяснили тем, что в машине установлен крупный кулер, отводящий тепло в верхнюю часть устройства. Это должно сделать работу продукта максимально тихой. Стоимость будущей новинки пока не разглашается.
Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 15:22