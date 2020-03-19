Компания Microsoft опровергла заявления о точной дате выхода Xbox Series X





Вслед за неожиданным появлением даты официальной презентации Xbox Series X, которая была намечена «на день Благодарения 2020 года», представитель Microsoft опубликовал в соцсети Twitter уточнение по поводу выхода этой новости. Компания все же подтвердила свое обязательство по запуску консоли в «праздники 2020 года». Некоторые пользователи теоретизировали, что игровая приставка появится на полках магазинов ближе к Рождеству. Ранее эксперты заявили, что Sony и Xbox могут не выпустить свои устройства в 2020 году из-за проблем с производством, вызванных эпидемией коронавируса.Сам Xbox Series X анонсировали еще 12 декабря, когда многие фанаты бренда смогли оценить внешний вид консоли. Игровая приставка нового поколения стала более похожей на ПК: её форм-фактор поменялся с горизонтального на вертикальный. Подобное решение разработчики объяснили тем, что в машине установлен крупный кулер, отводящий тепло в верхнюю часть устройства. Это должно сделать работу продукта максимально тихой. Стоимость будущей новинки пока не разглашается.