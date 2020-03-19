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Ученые обнаружили останки древнейшего предка кур и уток, жившего во времена динозавров

Палеонтологи обнаружили в каменоломне, расположенной на границе Бельгии и Нидерландов, останки наиболее древнего предка современных кур и уток. Он жил на Земле во времена динозавров – более 66 миллионов лет назад.

Ученые полагают, что практически все динозавры имели перья и высиживали яйца. Установить это специалисты смогли с помощью раскопок в Китае и Монголии, где удалось обнаружить множество хорошо сохранившихся останков тел давних птиц и динозавров, живших в меловом периоде.

В то же время подобные находки ученые смогли сделать и в Европе. В известковых породах из каменоломни Ромонтбос специалисты сначала обнаружили кости ног, а позже и другие части останков птицы, размеры которой похожи на размеры современных уток. С помощью сканирования образцов пород палеонтологам удалось обнаружить череп, который не сплющился от давления. Череп принадлежал древней птице, приходившейся близким родственником предкам кур, уток и перепелок. Ученые назвали найденное пернатое существо «Asteriornis maastrichtensis». Эксперты полагают, что птица была родственником предков кур, так как у нее присутствуют главные особенности строения тела пернатых современности.

Ученые считают, что дальнейшее изучение останков даст возможность установить место и время появления общих предков птиц, и обстоятельства их выживания после падения астероида.

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Наука
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 15:14

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