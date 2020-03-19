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В России стартовало производство модулей для сверхтяжелой ракеты «Енисей»

Инженеры РКЦ «Прогресс» в Самаре приступили к производству составных компонентов новейшей российской ракеты серии «Енисей». К примеру, сейчас уже завершена сборка обечайки баков новой ракеты-носителя сверхтяжелого класса с некоторыми другими деталями. Такой информацией поделился глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.
В России стартовало производство модулей для сверхтяжелой ракеты «Енисей»

Немногим ранее Рогозин также рассказал о том, что 1-ая ступень новой ракеты будет включать в себя 5 или 6 блоков, которые являются первой ступенью отечественной РН «Союз-5». «Хорошие вести из самарского РКЦ: уже изготовлены обечайки баков с некоторыми другими деталями новой ракеты. Речь о частях конструкции унифицированных модулей сверхтяжелой ракеты-носителя», - пишет глава корпорации на своей страничке в сети микроблогов Twitter, сопроводив пост соответствующими снимками. Примечательно, что данная ракета должна стать первым образцом техники сверхтяжелого класса, которая разрабатывается российской космической промышленностью со времен Советского Союза.

Кроме того, Дмитрий Рогозин показал снимки корпусов отсеков беков и блоков 1-ой ступени, которые были ранее собраны на том же предприятии в Самаре. По его словам, они предназначены для проведения в будущем испытаний на тестовых стендах и проверки динамических и других характеристик изделия.

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Технологии
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 15:06

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