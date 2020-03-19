В России стартовало производство модулей для сверхтяжелой ракеты «Енисей»



Хорошие новости из самарского Ракетно-космического центра "Прогресс": это уже изготовленные обечайки баков и другие детали конструкций новой ракеты "Союз-5". Собраны корпуса межбаковых отсеков блоков первых ступеней для огневых, динамических и статических испытаний. Пошла работа! pic.twitter.com/DhWtNaxrGI — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) March 18, 2020

Немногим ранее Рогозин также рассказал о том, что 1-ая ступень новой ракеты будет включать в себя 5 или 6 блоков, которые являются первой ступенью отечественной РН «Союз-5». «Хорошие вести из самарского РКЦ: уже изготовлены обечайки баков с некоторыми другими деталями новой ракеты. Речь о частях конструкции унифицированных модулей сверхтяжелой ракеты-носителя», - пишет глава корпорации на своей страничке в сети микроблогов Twitter, сопроводив пост соответствующими снимками. Примечательно, что данная ракета должна стать первым образцом техники сверхтяжелого класса, которая разрабатывается российской космической промышленностью со времен Советского Союза.Кроме того, Дмитрий Рогозин показал снимки корпусов отсеков беков и блоков 1-ой ступени, которые были ранее собраны на том же предприятии в Самаре. По его словам, они предназначены для проведения в будущем испытаний на тестовых стендах и проверки динамических и других характеристик изделия.