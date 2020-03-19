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Компания Audi представит на рынке России седан S6, лифтбек S7 и кросс-универсал A6 allroad

В скором времени российский автомобильный рынок пополнится новинками от компании Audi. Немецкий производитель планирует представить модели S6, S7, а также кросс-универсал A6 allroad. Об этом сообщается в сертификате, выданном Росстандартом.

Компании Audi выданы сертификаты на седан S6 и лифтбек S7, оснащённые бензиновым V6 2.9 TFSI. Ранее двигатель был представлен в топ-версиях RS4, RS5 и в моделях Porsche. Он имеет 450 л. с. и 600 Нм крутящего момента, также в оснащении есть 48-вольтовый стартер-генератор. Данные модели реализовываются в США, на Ближнем Востоке и в Азии.

В европейскую версию автомобилей входят 349-сильный 6-цилиндровый турбодизель объёмом 3,0 литра. А также доступен вариант Audi S6 Avant, однако для российских автолюбителей он представлен не будет. Согласно оснащению, автомобили S6 и S7 одинаковые: полноприводные, в качестве трансмиссии используется восьмидиапазонный автомат. Они динамичнее дизельных: 450-сильные варианты разгоняются с места до 96 км/час за 4,4 секунды. Для продажи в России доступен кросс-универсал A6 allroad quattro. Эта модель оснащена 3-литровым двигателем, полным приводом и пневматической подвеской, которая меняет клиренс в диапазоне от 124 до 184 мм.

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Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 15:00

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